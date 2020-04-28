外貿協會防疫攜手國內業者運用數位科技數位服務效應發酵！自3月起貿協陸續辦理多場線上產品發表會，其中與資通訊業線上發表會「AI應用」及「居家辦公」等2場，吸引超過400位、來自24國的買主參與，包括思科等大廠亦對台灣資通訊動向相當矚目。

貿協指出，線上發表會不僅使我商節省差旅成本、有效安全防疫，同時向全球買主展示多面向、優質的MIT產品，透過提供線上平台與買主交流，呈現優質產品與技術，進一步打響「Taiwan can help」稱號。

貿協近期辦理2場電子資通訊線上發表會，包括「AI應用」及「居家辦公(Work from Home)」，吸引超過400位來自24國的買主報名參與。其中以日本、印尼、菲律賓、泰國、羅馬尼亞、波蘭等國的買主最為踴躍，不但連地球另一端巴西的買主也在凌晨起床共襄盛舉，甚至可以見到大廠思科的身影，顯示台灣電子資通訊最新動向備受全球買主矚目。

其中，AI應用部分邀請工業電腦代表性業者包括研華、研揚、專攻多媒體科技的圓剛、3D感測大廠立普思及區塊鏈專家安瀚科技上線齊力發表。業者指出，面對疫情持續蔓延，廠商面臨更急迫的轉型需求，透過導入AI技術優化製造過程、減輕人力負擔並讓作業更精準，有助於提高生產力。

此外，業者並進一步介紹區塊鏈於日常生活應用，包括推出硬體的錢包及收銀支付系統，所推出的最新技術產品讓虛擬貨幣的流通更貼近使用者需求。

而全球各國紛紛實施防疫政策居家隔離，為協助業者突破困境，由宏達電、圓展、宏正以居家辦公WFH(Work from Home)為主題進行發表。HTC演示Vive Sync的應用，圓展的會議系統發揮超前部屬的功能，宏正自動科技的遠端控制、IP中央管理系統解決方案與直播機等相關產品業務，在宅經濟與遠端居家辦公、線上教學等商機助長下，深獲買主肯定與熱烈詢價。

(工商 )