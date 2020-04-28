證交所28日召開董事會，通過未來若ETF等相關商品，單位淨資產價值（NAV）一旦於前一日收盤觸及0或負數，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，將於隔日立即即予停止買賣，並訂定終止上市。上述修正案證交所將報經主管機關核准後實施。

證交所指出，舉例來，若有某一檔ETF於4月27日淨值達到0或負數，將於4月28日9點開盤前2個小時、即於早上7點前發布重大訊息，讓投資人了解，同時，4月28日當日該檔ETF就立即停買並訂定下市時間，也就是說一但觸及淨值為0或負數，就不再於市場買賣。

證交所表示，近期全球金融市場受新冠肺炎疫情變化而波動加劇，各類型ETF之淨資產價值亦深受影響，部份ETF之淨值甚而大幅下跌，為保護公益及維持市場交易穩定機制，董事會已通過就ETF等相關商品，如發生NAV達到0或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，於NAV達到前揭標準時，即予停止買賣與終止上市。

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