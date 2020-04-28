（台糖橋頭糖廠的五分車，是該廠的觀光要角。圖／台糖提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情，國內趨緩，台糖橋頭糖廠將在五一勞動連假，祭出「買冰送台糖酒精擦」、以及「滿額送五分車券」等一系列優惠促銷活動，除了向守護台灣的第一線醫護人員，表達謝意之外，也邀請勞工朋友前往充電，放鬆身心。

台糖高雄區處28日表示，為了慶祝防疫零確診的佳音，適逢五一假期，將擴大慰勞廣大勞工，橋頭糖廠109年5月1日至3日，推出一系列優惠促銷活動，園區除了可搭乘五分車、品嚐沁涼台糖冰品之外，更有市定古蹟與製糖工場、九重葛盛放的鐵園迷城、鐵件愛情公園等，是防疫期間外出旅遊的首選。

台糖指出，活動期間，只要在橋頭糖廠展售中心、以及旗山糖廠冰店購買紅豆、芋頭、桂圓、花生、綠豆、鳳梨、可可、牛奶及杏仁蛋黃等冰品，滿500元，即送台糖酒精擦一包（10抽），滿1,000元送兩包，以此類推。

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