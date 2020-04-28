人民幣兌美元在岸價28日收報7.0855元，較上日收盤價7.0836元下跌19個基點，跌幅0.03％。

不過人民幣兌美元離岸價卻呈現相反走勢，截至下午4點45分，離岸價報7.09元，上漲26個基點，漲幅0.04％。

(工商 )

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