台灣證券市場自今年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，證交所公布，截至4月17日止，共已實施18個交易日，集中交易市場日均值值（含零股、鉅額及盤後定價交易）為1,597億元，較去年3月日平均成交值1,135億元，成長41％，較去年4月日均值1,322億元，增加21％。

證交所表示，另觀察當日沖銷交易情形，當沖買進、賣出成交金額占市場成交金額占比，較新制實施前差異不大，仍維持在30％上下。

新制實施，投資人得使用六種委託種類下單，經證交所統計，實施18個交易日委託情況，限價委託平均占比達99.52％，市價委託僅占0.48％，顯示投資人仍以使用限價委託為主。

證交所強調，盤中逐筆交易之實施以來，證券商及交易所系統順利更新，集中交易市場成交值較去年同期略有成長，投資人在當日沖銷交易及委託之使用上，較新制實施前差異不大。

另投資人得因交易效率、資訊透明度之提升及委託種類之新增，在現貨及期貨之交易策略運用上，更為順暢，並降低我國市場與國際市場在撮合制度之差異，以順應世界潮流，與國際接軌。

(工商 )