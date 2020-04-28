興櫃KTV錢櫃（8359）股價今（28）日早盤逆勢開高，一度大漲近6%，終場收在95.4元漲1.3%。持股錢櫃約26%的好樂迪則是早盤開低，收在平盤60.9元。名人謝金河本身為錢櫃董事及大股東，一年前曾大推錢櫃為高殖利率股票，而他常在臉書發文談及公司治理著重企業社會責任，目前還未對錢櫃工安事件發表相關看法。

4月26日林森北路錢櫃KTV火警5人死亡重大公安悲劇後，目前全台六間門市停業，影響整體營業逾3成。錢櫃27日股價一度跌超過12%，終場小跌2.16%。

根據公開資訊觀測站顯示，興櫃公司錢櫃（8359）2017年6月改選出董事會名單中，除了有大股東年代集團董事長練台生（持股8,038,291股）為現任董事長，董事有典藏藝術家庭代表人謝金河、台灣愛買董事長施定遠、練台生兒子（持股500,000股）等，而另一個大股東好樂迪則是持股35,574,075股。

其中，謝金河代表的典藏藝術家庭（股）公司負責人，即是他的妻子簡秀枝，而典藏持股812,000股。3年前謝金河出任董事時並未有持股錢櫃，但依公開資訊觀測站公布至109年3月的「董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表」，謝金河目前個人持股175,000股。

根據《工商時報》報導，謝金河於去年1月曾提到他自己是錢櫃的大股東，自己約32元進場投資錢櫃，多年下來，已領到29.5元的股息，投資已算是不用成本，錢櫃已連續三年配6元現金股利。他還建議2020年若賺9.5元即可配現金7元，以股價113元左右，殖利率將高達8％。

而錢櫃在2020年3月23日重訊「董事會決議股利分派」中，宣布股東配發內容有盈餘分配之現金股利每股4.4元、法定盈餘公積、資本公積發放現金美股2元，股東配發之現金(股利)總金額達8億7360萬元。

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(中時電子報)