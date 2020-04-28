印尼衛生部27日發布的新冠疫情數據顯示，印尼確診病例比前一天增加214例，累計確診9096例；累計死亡765例；累計治癒1151例。不過，路透對印尼34個省中的16個省進行的數據審查結果則顯示，印尼至今有超過2200起死亡病例出現新冠病毒的急性症狀，而這些死亡病例均未被列為冠病死亡病例。

新加坡聯合早報網28日引據路透的報導指出，上述數據是綜合自印尼省級機構每天或每周根據醫院、診所和掌管葬禮的官員提供的數據。路透是透過網站搜索、與印尼省級官員交談以及審閱世衛組織（WHO）報告而取得的。

路透報導的2212起死亡病例，是官方紀錄為這16省冠病監測結果呈陽性的693起死亡病例以外的死亡數據。三名受訪的醫學專家表示，該數據表明，印尼全國的累計冠病死亡病例應該會比官方公布的765起高得多。

印尼是全球冠病檢測率最低的國家之一，一些流行病學家說，要準確掌握這個世界第四大人口大國的疫情擴散情況也因此更困難。

另據新華社報導，印尼新冠疫情防控工作發言人艾哈邁迪．尤里揚托27日下午在新聞發布會上說，印尼所有34個省級行政區均已報告確診病例，涵蓋288個縣市。其中，雅加達病例最多，已累計確診3869例，死亡367例。

尤里揚托還表示，目前印尼全國共有46個實驗室可以檢測新冠病毒，自疫情暴發以來，印尼已經完成逾7.5萬例疑似病例的樣本檢測。

印尼新冠疫情防控工作組組長多尼．莫納爾多在當天舉行的另外一場發布會上說，目前印尼政府正在大力推動大規模新冠病毒檢測，並對確診病例的密切接觸者實施更加積極的追蹤手段。如果實施順利，印尼的單日新增病例數將在6月份開始下降。

(中時 )