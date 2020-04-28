新冠肺炎疫情持續蔓延，為避免若未來大規模停課致學生學習中斷，台中市政府教育局超前佈署，整合線上學習資源，並盤點、購置平板，也歡迎各界踴躍捐贈。台中市家長會長協會理事長劉敬業與理監事團隊也響應，捐贈60台平板，協助學生若停課仍能在家線上學習。

平板電腦捐贈儀式28日於陽明市政大樓舉行，60台平板將由台中一中校長陳木柱代為規劃出借，供台中市國小、國中及高中學生借調。教育局長楊振昇感謝台中市家長會長協會的善心，並表示，各界捐贈平板讓學生停課期間學習不中斷，為學子們創造溫暖且良善的環境。

劉敬業說明，台中市家長會長協會長期致力守護教育環境，關懷偏鄉教育及資源，因此竭心協助這次捐贈計畫，希望維護學生受教權益，為台中市教育貢獻心力。

教育局表示，感謝社會各界踴躍捐贈，保障學生學習權益，讓每位學生都能透過平板使用線上學習資源，維持學習進度。

(中時 )