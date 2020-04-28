在上周西德州中級原油(WTI) 5月原油期貨「一夜暴負」後，美國海上鑽井承包商戴蒙德海底鑽探公司（Diamond Offshore Drilling）申請破產保護。此前，其已因未能及時支付5億美元能源債利息，遭穆迪和標普下調了債券信用評級，並觸發了30天寬限期，若在寬限期內無法償還債務則會違約，成為在本輪油價暴跌中又一家倒下的美國能源企業。

而比美國能源企業接二連三破產，更令市場擔憂的則是其發行的企業債出現大規模違約潮，並波及一段時間以來岌岌可危的美國企業債市場的風險。

事實上，在低油價中倒下的美國能源類企業早已不止其一家。此前，頁岩鑽探公司惠廷石油（Whiting Petroleum）也已申請破產保護，連美國頁岩氣革命的領導者——切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy)也已向債務重組顧問尋求幫助。

過去3年中，美國的鑽探熱潮使國家的石油產量提高到創紀錄的每天約1300萬桶，但回報率卻不斷下降。因此，美國仍在運營當中的石油鑽井平台數量正迅速下降。美國油服企業貝克休斯數據顯示，至4月24日當周，美國石油鑽井平台數較上周再減少60座至378座，已連續六周下降，降至2016年7月底以來新低。

在能源企業「連環倒」的背後，更令市場擔憂的則是美國能源企業爆發債務違約潮。

據國盛證券研報數據，美國能源行業企業債存量規模達8043億美元，其中，97%以上與油氣企業債相關。然而，在低油價和疫情影響下，能源企業的償債能力卻面臨巨大壓力。

惠譽對2020年企業債違約率的預測為5%~6%，其美國「最擔心債券」名單涉及的總額已從上個月的357億美元升至441億美元。其中，能源企業債占該名單的60%，兩年累計違約率預計在15%上下。

摩根大通的分析也表示，過去18年，能源企業是華爾街最大的垃圾債券發行者之一，若其爆發大規模債務違約，則會迅速傳導至整個美國企業債市場，導致企業債利率整體上行，從而令BBB級債券數量激增。屆時，美聯準會之前緊急拿出的救市措施可能也不夠用了。

(中時電子報)