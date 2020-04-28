高雄橋頭糖廠本月初整地發現大垃圾桶裝屍案，從一具腐屍到確認死者身份後，經過近一個月餘抽絲剝繭，帶回吳姓與熊姓情侶檔嫌疑人，根據檢察官漏夜偵訊，終於突破心防，2嫌承認因與林姓婦人投資卡拉OK店起衝突，才憤而下手將她勒斃後

嫌犯供稱，6年前原本講好要頂下林女經營的投幣式卡拉OK店，也已經付了幾千塊的訂金，但林女事後反悔因而產生嫌隙，雙方爆發口角後毆打林女，將遍體鱗傷的她帶上車，擔心東窗事發，於是將人載到遠處再放人。

嫌犯吳男和熊女向警方供稱，不料，2天後他們發現林女死亡，所以決定棄屍，2人駕車購買大垃圾桶、鹽酸、水泥等物品，先將林女屍體裝進大垃圾桶後，倒入鹽酸最後再用水泥封屍，棄置在橋頭糖廠對面的空地，一放就是6年，直到這個月2日有人在整地時，挖出一只大垃圾，才讓林婦屍骨重見天日，偵破此案。

高雄桶屍情侶檔嫌犯認罪，承認是因盤讓卡拉OK起口角，才勒死林姓婦人埋屍。（圖／報系資料照）

據了解，警方專案小組實際上早已經掌握死者61歲林姓婦人的生前交友狀況，並鎖定該位男子為可疑對象，檢警表示，有鎖定婦人的生前交友情形，可能婦人生前與人曾經有過糾紛都有掌握。

昨天帶回吳姓與熊姓情侶檔嫌疑人，根據檢察官漏夜偵訊，終於突破心防，2嫌承認因與林姓婦人投資卡拉OK店起衝突，才憤而下手將她勒斃後，埋屍在橋頭捷運債空地。但2人皆互推對方才是主謀，目前檢警仍在釐清案發經過。

檢警在分析鑑識的腐屍報告，掌握死者曾經被鹽酸浸泡，檢方對遺體相驗，發現頸部骨折，疑似遭人勒死後，被塞進桶子棄屍，疑似就是為了防腐處理。資深警員研判，歹徒至少2人以上，與今天收網對象不謀而合。

據了解，嫌犯2人曾經是情侶，2人在曾向死者林女盤租投幣卡拉OK店，因此發生糾紛而引發殺人。

(中時電子報)