疫情蔓延，房市籠罩悲觀情緒，但看在寬頻房訊總經理游世一眼裡，此時正是進場撿便宜的好時機。游世一認為，全球大撒幣時代，唯有不動產最抗跌，尤其疫情重創中國與歐美日等國，東南亞國家也相繼傳出災情，未來勢必掀起一波企業與台商出走潮，台灣若能從這波疫情全身而退，將成為華人世界最能吸納人才與資金的美麗島，房市前景一片大好！

如今已是國內法拍與容積市場龍頭的寬頻房訊總經理游世一，不僅長期對房市動態保持密切觀察，從事法拍業起家的他，更是危機入市的高手。有別於多數房地產業者都是眼見房市大好才搶賺時機財，游世一則是擅長在悲觀氛圍中找機會，值此房市樸朔迷離之際，他已在其中看見了翻轉的契機。

游世一指出，台灣房市在農曆年前蓄積大量買氣，就像即將升空的火箭，蓄勢待發，但誰曉得過年後，突然一個疫情全球爆發，股市崩盤、油價暴跌、消費緊縮、產業供給斷鍊接踵而至，也揭開各國印鈔救市的「大撒幣」時代。然而，進一步將引發的貨幣貶值疑慮，卻造就不動產再度成為資金的最佳避風港。

以華人世界為例，兩岸三地再加上新加坡，台灣是房價最低，但最具發展潛力的地區，加上目前台灣的防疫成果受到世界各國肯定，是相對安全的投資環境，游世一認為，只要接下來半年能守住，待疫情結束後，在中美關係破局、外資紛紛出走的狀況下，台灣勢必會受到外資與企業的青睞，並進一步帶動置產需求。

游世一指出，房地產與黃金一樣，都具有保值抗跌的性質，但相較於黃金，房地產更多了能滿足自用需求的功能，而台灣房市在疫情未爆發前其實是往上走的，尤其台南、台中、新北與桃園等房價偏低的地區，買氣更是熱絡，在自用需求與未來資金置產需求的雙重支撐下，房市榮景可期。

游世一指出，房市好不好，滿手現金的壽險業者動向最值得觀察。今年3月底，「世貿三館」的地上權標案，就吸引包括南山、富邦、國泰與新光等四大壽險業者出手競標，最終由南山人壽以300多億元得標，由此不難看出，連受到法令限制，投資態度相對保守的壽險業者，也對後市信心十足。

此外，近期建商購買容積的態度積極，並帶動公司第一季業績創下新高，也讓游世一更堅定看好房市的信心。

游世一形容，建商會購買容積，就好像是「拿錢投票」，前提一定是手中已經握有準備好要開發的土地，並看好後市才會出手，今年以來，就有不少大型建商財團的老闆找他買容積，其中不乏台北市多個頂級豪宅案，以及數百億元的超大型開發案。

向來信奉危機入市的游世一，除了原本的法拍與容積買賣事業，近年也跨足旅館業。有鑑於今年受到肺炎疫情衝擊，全國陸續傳出無薪假、裁員消息，此時旅館、餐飲業正是最慘淡的時候，游世一決定把握機會進場，不但可以用最便宜的價格收購，還能將別人訓練好的人才直接接收。

為此，近日他正為旗下的房地產與民宿事業逆勢徵才，且為了穩定現有員工的軍心，不僅宣布今年不會裁員，更大手筆加發寬頻每位員工3萬元的防疫獎金，粗估已發出逾300萬元，藉此網羅、招募更多人才，為即將到來的榮景預作準備。

(中時電子報)