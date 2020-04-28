興櫃KTV錢櫃（8359）0426林森店惡火奪走5死悲劇後，外界強烈質疑公司高層遲未出面說明及公開道歉，今天下午5點許首度召開記者會，錢櫃董事嚴智徑、陳勇仁、執行長連福財及法務長呂嘉等人一字排開鞠躬，正式向罹難家屬、傷者及社會大眾道歉，並宣布全國門市暫停營業一周。

台北市消防局昨晚稽查錢櫃6家店，發現中華、松江、敦南、南京等4家不合格，合計11項違規，已勒令停業，若3天內不改善將各開罰3萬元，「連續處罰到改善為止。」

台北市副市長黃珊珊27日率消防局、建築管理工程處、勞動檢查處等稽查錢櫃6家分店，其中錢櫃敦南、中華、松江和南京4家分店，消防安全設備及防火管理等多達11項不符合規定，已勒令停業，若3天內不改善將各開罰3萬元，「連續處罰到改善為止。」而中華、松江和南京3家分店在建管部分安檢也不合格，建管處依建築法各處12萬元罰鍰。

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(中時電子報)