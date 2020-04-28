Darren邱凱偉與劉品言在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演夫妻，完美演繹「大老婆小老公」的組合，從戲裡演到戲外，只要一見面，「大老婆小老公」的相處模式就會自動開啟，Darren幽默地說：「我們是第一次合作，第一次見面的時候我就被她（指劉品言）的氣場嚇到，光芒強到從宜蘭射到台北，我還想說，咦？怎麼雪隧裡有一道光？原來是品言的光。」無所不撩的舉動讓劉品言笑得合不攏嘴。

Darren突破戲路演出小男人，劉品言氣場強大一呼吸就讓他肅然起敬。（圖／公視）

提及劇中的角色發展，Darren表示：「這次的角色蘇秉忠（Darren 飾）是家裡的大哥，底下還有四個弟妹，照理來說大哥應該要是一個榜樣，但他反而有點像小孩，能力也有限，在婚姻這塊又像小男人，所以大家對這個大哥都會有點失望吧，老婆只要一呼吸就會肅然起敬，但也是因為太在乎、珍惜，害怕失去這個太太，他才會表現出這樣的態度。」

而此次特別客串演出強勢老婆的劉品言則笑說：「我本來以為演欣凌姐的大媳婦會是溫柔婉約型的，沒想到是嬌生慣養的千金，還常常跟婆婆槓上，我通常演的角色是事業女強人、古裝仙女之類的，沒人看過我演這麼『必娶』的角色，有點驕縱又心機，雖然不是壞人，但嘴巴蠻壞的，我現在開始擔心會不會因為這部戲失去很多婆婆媽媽的票了……。」

劉品言特別客串《我的婆婆》演出強勢大媳婦佳純，首次挑戰驕縱「必娶」型女人。（圖／公視）

劉品言也透露，從這兩個角色的「貌合神離」，可以體現「相愛容易，相處難」這件事，如同電影《婚姻故事》想表達婚前婚後夫妻對待彼此的落差。劉品言說：「其實這個老公也是因為善良才變得有點懦弱，有很多話他不好意思說出口，久而久之就習慣順著老婆的意思，現實生活裡也會有這樣的組合吧？大家可以從我們這對夫妻的狀況去發現婚姻關係裡面常見的『磨合』和『衝突』，神奇的是你會發現就算我們是在吵架，也會因為拍攝手法的關係讓兩個人變得可愛。」

而已婚的Darren也不諱言在劇中面臨到在媽媽與老婆之間做選擇的「送命題」，他認為這是現實生活中每個家庭都會面對的問題，他說：「現實中的我會站在一個中立的角度，要考量到太太是來自不同的原生家庭，兩邊的聲音都不能忽視，立場也都要思考，在中間當一個堅固的橋樑不能斷。」讓劉品言讚他是真男人，並表示：「在劇裡可以看到我跟婆婆吵架都是為了一些日常小事，像是兩個人想看的電視台不一樣就在搶遙控器、喜歡吃的東西口味清淡不一樣，媳婦注重養生希望孩子吃清淡、無麩質，但婆婆親手做給兒子、孫子吃的蛋糕要怎麼拒絕呢？這要學會怎麼溝通，佳純（劉品言 飾）就是個不太好的示範，講話有點太直接了，希望大家都能透過這部戲一起學習怎麼和彼此溝通。」

劉品言讚Darren是真男人。（圖／公視）

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月6日於公視頻道播出。

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(中時電子報)