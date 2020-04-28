新冠肺炎疫情尚未解除警報，高雄市又面臨漢他病毒威脅。衛生局今（28）日公布，新增1例漢他出血熱確診個案，30多歲居住在鹽埕區的男性，出現發燒等症狀，日前已康復出院，27日經疾管署研判確診，衛生單位針對工作地展開疫調，並無其他人有疑似症狀，但這波疫情將持續監控至6月29日。

衛生局統計，統計截至27日，以確診日計，高市累計4例確診個案。該名新增的個案為飯店餐廳外場人員，4月6日開始出現發燒、全身痠痛、頭痛、黃疸等症狀至醫院就醫並收治住院，10日醫院通報疑似漢他病毒出血熱，13日一採結果為IgM陰性、IgG陰性，25日二採結果為IgM、IgG皆陽性。

衛生局指出，該案27日經疾管署研判確診，經查18日已康復出院，衛生單位第一時間獲報立即展開疫情調查，個案主要活動地以住家、工作地為主，並針對工作地擴大疫調120人，員工及同住家人無疑似症狀。

防疫團隊自14日起，針對個案居住地佈置鼠籠及家戶衛教宣導，並在工作地周邊及鄰近市場周邊進行鼠隻密度監測，總計捕獲9隻老鼠。

防疫團隊昨日接獲個案確診通知後，28日旋即召開前進指揮會議，由衛生局、環保局、民政局、教育局、經發局、工務局、鹽埕區及新興區級指揮中心等跨局處防疫團隊加強執行社區環境消毒、投藥滅鼠、鼠隻監測、水溝清疏、髒亂點清除、家戶衛教宣導，及警戒範圍內社區、學校及公園等場域環境整頓及消毒工作，此波疫情預計監控至6月29日。

(中時 )