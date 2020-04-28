受惠DRAM、NAND Flash價格上漲且宅經濟、資料中心等需求增加，記憶體模組廠十銓(4967)第一季毛利率18.26%創歷史新高，獲利年增逾2倍，每股盈餘達2.28元。

十銓科技董事會通過2020年第一季財報；營收15.46億元，營業毛利2.82億元，營業利益1.83億元，歸屬母公司業主淨利1.51億元，每股盈餘2.28元，單季已賺逾去年整年，在淡季中營運表現亮麗。

十銓科技2020年第一季合併營收15.46億元，雖年減約8.6%，但受惠低價庫存效益，毛利率衝上18.26%，比去年同期之6.78%拉升11.48個百分點；稅前淨利1.91億元，年增299.7%，稅後淨利1.51億元，年增264.2%，每股稅後盈餘（EPS）2.28元。受惠復工庫存回補、宅經濟需求、資料中心及伺服器商機等因素，拉升SSD與電競產品出貨，較去年同期分別成長23%、76%。

展望2020第二季，十銓看法審慎樂觀。公司表示，新冠肺炎對全球造成衝擊，短期消費市場信心或受到疫情帶來的風險與不確定影響，惟各項解決疫情及日常生活所需的醫療設備、5G建設、邊緣運算及資料中心的建構，仍持續甚至加速建置當中，因此十銓維持正向看待記憶體產業的中長期發展。

十銓短期將視市場需求調節原物料庫存，加強工控DRAM和NAND Flash事業群的發展，主打資料中心伺服器、自駕車車載電腦與醫用設備的整合開發，把握疫情帶來的市場轉機，公司看好此波趨勢將有望推動均衡發展與營收成長。

十銓持續專注品牌、電競與工控產品帶動整體營運。產品比重方面，第一季品牌DRAM占比達34%、Flash產品占比為23%，代工及客製化工控/SI占15%，電競、行動周邊等策略性產品占比為28%。

(時報資訊)