搶攻母親節檔期商機，臺鹽(1737)推出綠迷雅紅利三倍送以及防疫商品的優惠組合，希望能在母親節檔期衝出好的成績。

臺鹽在5月13日前加碼綠迷雅保養品會員紅利3倍送活動，以及防疫雙雄-「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」長銷優惠組合，並與伊甸基金會合作贊助「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」350瓶和「鮮選我-鹽麴風味料」200瓶，做為捐款人的贈禮，邀民眾一同支持公益，助「礙」飛翔。

臺鹽表示，媽媽是守護全家健康的第一防線，是帶給全家人安心穩定的重要角色，在防疫嚴峻的狀況下，每位媽媽無不繃緊神經，格外辛勞。所以這次的母親節，臺鹽特別推出綠迷雅升級優惠、限時會員紅利3倍送、保健品特惠，以及防疫利器「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」優惠組合活動，更贊助洗手露給多年合作的伊甸基金會台南區，讓小愛變大愛，營造不一樣的母親節。

臺鹽感恩慶主打的國際大獎常勝軍-綠迷雅保養品系列，是整合國際級TAF實驗室及Kallo Tai III膠原蛋白技術、跨國設計團隊、海洋原生因子PGF和白金胜(月太)等創新關鍵原料，創造年輕美麗的奇蹟。現為回饋綠迷雅愛用者，臺鹽加碼推出會員紅利3倍送；即日起至5月13日止到全台台鹽生技門市購買綠迷雅保養系列任一商品，即可獲得3倍會員紅利點數，尊榮加值寵愛每位會員。

活動同步推出照顧行動活力的「關鍵錠PLUS」，和明星體態管理的「優青素膠原藤黃果」等保健食品優惠組合，還有全民防疫首選的「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」，發揮海鹽清潔力和酒精增強保護，洗手抗菌同時呵護雙手，現享有優惠組合價。

(時報資訊)