目前人類對新冠病毒COVID-19實在沒有什麼辦法，只能一個一個嘗試藥品，如同「神農嚐百草」那樣試錯，最新的嘗試是胃潰瘍藥品的一個主成份「法莫替丁」(Famotidine)，目前效果還沒出來，但是已經造成胃潰瘍藥品的搶購，美國連鎖型藥藥當中的胃潰瘍藥品，已經出現短缺。

商業內幕(Business Insider)報導，主持這項研究的是紐約北岸長島猶太裔醫療系統 (Northwell Health)的凱文‧特雷希醫生(Kevin Tracey)，他解釋，法莫替丁(Famotidine)也叫Pepcid AC，是1979年由日本安斯泰來製藥公司(アステラス製薬株式会社)合成，問世已超過40年，因此成了非專利藥物。法莫替丁 是一種抗酸劑，也是抗組織胺，而抗組織胺能鎮住人體的過敏反應，也就是抑制過激的免疫系統。

這項測試還沒有結束，要說有效或是無效仍言之過早，但是消息傳出以後，已經造成民眾對胃潰瘍藥物的瘋搶，美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）已經出現胃潰瘍藥物的供貨短缺，亞馬遜（Amazon）也出現類似情況。

根據沃爾格林的網站，含有法莫替丁的藥物在紐約大部分地區都缺貨。洛杉磯、芝加哥、休士頓和其他城市也差不多，大多數城市都缺貨。

特雷希醫生敦促人們不要這個做，法莫替丁是否可治療新冠患者尚為時過早。即使真的出現效果，臨床研究中患者使用的劑量很高，不是一般成藥能比的。

特雷希醫生接受CNN專訪時說：「各位不應該去藥店買一堆胃潰瘍藥物。」

法莫替丁的搶購，所早些時候的搶奎寧藥有點不同，造成奎寧風潮的是川普，而法莫替丁則是醫療中心的最近一項研究。其實這事件較類似瑞德西韋的測試，只是瑞德西韋不好取得，而胃潰瘍藥物很常見，也就容易引發瘋搶。

(中時電子報)