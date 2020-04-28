KTV業者錢櫃（8359）今（28）日下午召開重訊記者會，針對台北林森店火災後續處理相關事宜。財務長暨發言人高心華表示，即日起全台17家門市將暫停營運1周，深刻檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強進行內部教育訓練。

受新冠肺炎疫情影響，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創近7年半低點。累計首季合併營收9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，營運旺季不旺、為近8年同期低點。高心華表示，目前未估計全台門市停業1周對財務影響。

錢櫃台北林森店26日上午發生大火，釀成5死1重傷的重大意外。高心華表示，對於此次大火的責任歸屬，公司責無旁貸、絕不逃避。為表達公司對社會責任及深刻歉意，全力照顧不幸罹難者家屬及傷者後續善後、救治事宜，即日起全台門市將暫停營運1周。

高心華指出，暫停營運的1周內，公司全體同仁將深刻檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強進行內部教育訓練。對於造成此次不幸的疏失及不當，重新建立更周密嚴謹的管理措施，負起應盡責任，並表達公司及全體同仁對社會大眾的深刻歉意。

高心華表示，針對大火罹難者除已先發放10萬元慰問金，後續亦將先行發放100萬元補助金給罹難者家屬，並以最高的自我要求及誠意面對，期盼不幸罹難者家屬能盡早走出傷痛，傷者能早日康復。

(時報資訊)