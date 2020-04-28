經常半夜腳抽筋？小心靜脈曲張找上身！台中31歲林姓粉領族，最近因天氣時暖時涼、她多次忘了蓋被子睡覺，日前夜間起床想上廁所時，竟突感小腿肚糾結成塊、痛得幾乎無法動彈，且隔天小腿仍隱隱作痛。醫師提醒，造成抽筋的原因很多，其中，靜脈曲張經常被人忽略，若未及時處置恐引發血栓。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，夜間小腿抽筋的引發原因包括電解質失衡、懷孕或過度勞累、內分泌紊亂者，其中，靜脈曲張常被忽略，而引發靜脈曲張的主要原因有長時間維持相同姿勢、瓣膜功能異常，包括空姐、櫃姐或傳統市場工作者都是高危險罹患族群。

劉殷佐強調，下肢靜脈曲張易引起反覆性的腿部腫脹、痠痛與抽筋，還可能造成小腿傷口難癒合等情況，嚴重者可能須截肢，而罹患靜脈曲張初期因症狀不明顯，往往被忽略，若沒有及時治療，可能導致靜脈血栓或肺栓塞。

劉殷佐說，若感覺腿部經常腫脹痠痛，或有夜間抽筋情況，最好儘速就醫檢查，可藉由靜脈超音波確認主幹靜脈是否有血液逆流或阻塞情況，靜脈曲張治療方法包括口服藥物、雷射治療或藥劑注射等，輕症者可穿著彈性化，並應做好下肢保暖。

(中時 )