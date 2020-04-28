埔里酒廠將斥資1億多元整修展售中心，因此，提前與22家攤商解約，但規畫的臨時攤位日租3000元！立委馬文君認為，受疫情影響生意很難做，台酒應該調降租金，未來重新招商也要釋出固定比例攤位，保障在地攤商權益。

埔里酒廠展售中心將於6月開始整修，預計年底完工，屆時將會有40個攤位；施工期間規畫臨時攤位日租3000元，被批是天價！

馬文君和埔里鎮農會三巨頭，邀集埔里酒廠攤商，28日與台灣菸酒公司副總經理廖志堅等人協調；馬文君指出，由於新冠肺炎疫情影響，攤商生意大不如前，也因為如此，政府才要紓困金援，因此，租金應該調降。

再者，埔里酒廠展售中心整修後重新招標，無論由什麼廠商得標，雙方於簽約時，務必要保留一定的攤位給埔里在地農特產業，以利地方產業永續發展。

廖志堅則表示，將會向總公司反映地方意見，並重新檢討臨時攤位租金，同時承諾會照顧在地產業，並積極研議細部計畫。

(中時 )