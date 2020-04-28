家扶基金會依衛福部兒少保護統計，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，創歷史新高，2017年、2018年皆為5萬9000多件，暴增1萬4000多件，親友與鄰居通報少，多為父母或受害兒少通報自保，疫情延燒，親子共處時間增加，憂心家暴兒虐危機跟著加溫。

家扶基金會推動4月28日為「兒童保護日」，提醒大家多點「雞婆」的心，及時援救受虐兒，兒虐成長速度驚人，往年1年5萬多件，受虐類型包括不當管教、身體虐待與疏忽，去年飆高到7萬多件。

進一步了解2019年案件，通報來源為「鄰居及社會人士」僅3.4％，追溯至2017年數據都是差不多比例，受虐孩子在社區生活圈，最臨近的左鄰右舍，若能反應觀察到異狀，及時阻止一場悲劇，停止暴力。

家扶中心表示，兒虐數字意義一方面代表民眾意識高，但也讓人憂心兒少成長環境，是否為孩子做好更多準備。

4月28日為「兒童保護日」，南台中家扶中心在防疫規畫前提下，集結「護童車隊」，浩浩蕩蕩前進社區，吉普車、貨車、機車出動，家扶兒保娃娃登上吉普車廣播，車身張貼口號標語忙掃街宣傳。

疫情期間，宅在家時間增加，導致兒保通報數據激增，家扶建議照顧者與兒少預先做好生活規畫，快樂親子五步驟「不閉打小孩」，「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶「小」孩抱抱、「孩」要大笑，降低衝突。

(中時 )