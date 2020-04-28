近期受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，學校及公司行號紛紛改成遠距授課及工作，為了保持安全社交距離，許多人週末都選擇待在家裡；透過串流影音平台追劇、看電影成了時興的居家活動之一。對此，Netflix 也特別回應老師對於遠距教學教材的需求，宣布將引起熱烈迴響的《我們的星球》、扣人心弦的《錫安正傳》與振奮精神的《國會女戰將》等共10部知識性紀錄片及影集上傳YouTube頻道，提供全球觀眾免費欣賞。

Netflix 指出，優質的 Netflix 原創紀錄片，多年以來成為協助各國教師授課的生動教材。現今因疫情擴散導致停課，不少老師反映了遠距教學進行上的心聲，Netflix聽到了！他們決定特別將引起熱烈迴響的10部知識性紀錄片及影集上傳YouTube頻道，讓全球使用者都可以免費觀看。6 部可以透過Netflix及YouTube頻道觀看的紀錄片為：《憲法第十三條修正案》、《追逐珊瑚》、《國會女戰將》、《月事革命》、《白盔》以及《錫安正傳》；4 部可以透過Netflix及YouTube頻道觀看的紀錄影集則是《抽象：設計的藝術》、《零到一歲 》、《流行大百科》、《我們的星球》。

Netflix 將把10部知識性紀錄片及影集上傳YouTube頻道，提供免費收看。圖為《憲法第十三條修正案》、《追逐珊瑚》、《國會女戰將》、《月事革命》的劇照。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

Netflix 指出，教育工作者將可透過 Netflix 美國 YouTube 頻道觀看上述十部10部知識性紀錄片及影集。每部作品也都會附上教育資源，供學生及教師使用。此外，Netflix 還將和部分作品創作者舉辦問答時間，讓學生看到他們本人現身說法。 以此方式希望能對世界各地的教師們略盡棉薄之力。目前這些紀錄片目前僅以英文提供，Netflix 將陸續為影片加入十多種語言的字幕。若是家長或教師，請確認影片分級，為學生或孩子做出適切的選擇。

「 Netflix 虛擬教室」紀錄片推薦列表。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

除此之外，Netflix上還可以找到各種類型的紀錄電影及系列影集，從文化、美食到自然、運動及勵志人物，可參閱上述紀錄片推薦列表。

(科技)