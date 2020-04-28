桃園市43歲邱姓女子，因《槍砲彈藥刀械管制條例》被通緝，她不願入監服刑，一躲就是8年，她原以為自己逃過制裁，但法網恢恢，她昨日騎電動自行車行經楊梅時，因未戴安全帽而被警方攔下，邱女試圖拿妹妹的身分證字號矇騙警方，仍一眼就被識破，依法移送法辦。

昨日深夜，楊梅警分局草湳派出所長張傑凱，帶多名員警在裕誠路執行路檢勤務，發現邱女騎乘電動自行車行經，因邱女未戴安全帽而上前盤查，要求她報身分證字號，邱女報的號碼卻查無此人，引起警方懷疑。

邱女辯稱，自己臨時出門沒有帶身分證件，最後以妹妹的身分證字號試圖蒙騙，但警方核對後，認為其長相與所報之人的照片不相同，將她帶回派出所壓指紋辨識，發現邱女竟是逃8年的通緝犯。

邱女見辯無可辯，只好坦承身分，並表示自己因案遭通緝，但他認為案件與她無關，才會決定逃亡，且洋洋得意炫耀自己逃亡技巧了得，前年警方上門盤查，她還爬到屋頂躲避，警方聽後連連搖頭，訊後依法送辦。

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(中時電子報)