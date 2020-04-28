第十六屆《遠見雜誌》企業社會責任獎（CSR, Corporate Social Responsibility）28日公布企業獲獎結果，長期履行企業社會責任的信義房屋再度脫穎而出，榮獲「年度大調查服務業組」首獎。而信義房屋已連續三年蟬聯該組首獎，明年將登上遠見CSR年度榮譽榜之列。

《遠見雜誌》評審團指出：「信義房屋優於法規的資訊揭露，以高標準自我檢視，且長期投入社區營造、倫理推動、引領產業發展，成果顯著。」信義房屋總經理劉元智表示，今年連續第三年獲服務業首獎，備受評審團肯定，贏得最高榮耀，全因我們依據六大永續原則發展服務力行CSR，不因產業或環境起伏稍減力道，且嚴格自我要求，更將「以人為本、先義後利、正向思考」的經營理念深植全體員工所致。

主辦單位認為連三年蟬聯「CSR大調查服務業組」首獎的信義房屋，不僅能明確鑑別六大利害關係人（顧客、同仁、股東、社會國家、自然環境、供應商）對應信義房屋所關注的議題，包括公司治理、員工、顧客、供應鏈、環境績效、到社會參與等，都具有高度正向的影響力，因而通過整體考核脫穎而出。

信義房屋對於消費者的保護與權益照顧不遺餘力，除率先於不動產說明書揭露成交紀錄及完整產權資訊之外，亦推出住宅買賣的多項保固服務，並創新推出業界首創的「蟲蛀保障服務」，更將不動產知識的核心能量，以產業與公眾教育、學校教育、員工教育等三面向出發，形成不動產教育鐵三角，向各界進行推廣。

此外，信義房屋堅信企業的永續關鍵來自於同仁的幸福，對內將同仁視為事業上的夥伴，推出兼顧從新人到退休時期都能涵蓋在內的員工照顧方案，例如第二胎（含）以上12萬元補助、業界唯一「工作鑑賞期」制度、「信福幣｣等多項彈性福利制度與退休回任制度等，不只照顧同仁，更以建全制度打造一個完善的職涯周期。

(中時電子報)