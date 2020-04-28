靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（左）代表靈鷲山佛教教團，致贈酒精、洗手乳等防疫物資給桐林國小，由校長姜韻梅(中）接受。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

宜欣國小五年級的張宇臻（右），與推薦她參加普仁獎選拔的導師陳建光。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

宜欣國小獲贈防疫物資，校長李深山（左）特別送上感謝狀。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

「普仁心•愛飛揚」，第10屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，主辦單位靈鷲山慈善基金會「小太陽愛心專車」巡迴全台；28、29日駛入台中市8所國中小頒獎給獲獎學生，散播普仁著重品德教育的精神。

靈鷲山普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎。2019學年度全台分17區初選、志工實地家庭訪問、複選，共有1015位獲獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國普仁獎。

「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」普仁獎創辦人心道法師說，每位得獎的小太陽都是良善品德的實踐與闡揚者，沒有被艱困的環境打倒，抱持慈悲、感恩、惜福的善心，以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」，帶給社會正面啟發與能量。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人說，今年準備福袋送給普仁小太陽，包括：獎狀、獎學金1萬元、靈鷲山第10屆全國普仁獎大會手冊、平安米、防疫包。防疫包內有：酒精、洗手乳、乾洗手液、五德之星口罩套、九宮八卦卡及安心御守，希望陪伴普仁小太陽平安度過疫情，健康成長。4月21日至5月13日，「小太陽愛心專車」巡迴全台，傳遞愛心、分享普仁精神。

台中市今年共有8校、8位學生獲全國普仁獎肯定。靈鷲山佛教教團也致贈酒精、洗手乳等防疫物資給學校，守護孩子健康。就讀霧峰區桐林國小六年級的沈崇安，與外公、外婆住在山上果園的鐵皮屋工寮裡，導師紀子琦心疼他每天為了上學必須走好長一段路，䁥稱他是「山裡的孩子」。

紀子琦說，崇安少了物質的干擾十分單純，從不羨慕同學擁有的東西，反而珍惜所擁有的一切，更督促自己要加倍努力，才能為外公、外婆帶來更好的生活。難得的是，願意將自己的飯菜，分享給住家附近的流浪貓狗，助小動物度過飢寒交迫的夜晚，展現無私的愛心。

太平區宜欣國小五年級的張宇臻，則是個乖巧體貼、有愛心、善解人意的孝女。和媽媽輪流照顧罹癌多年的爸爸，細心用鼻胃管灌食牛奶，協助爸爸洗澡、如廁等，都難不了她。爸爸去年過世後，將對父親的無限追思，化成早熟的智慧和堅強的毅力，支撐著跌落悲傷谷底的家人，分擔家務、煮好吃的菜，安慰仍未走出喪夫之痛的媽媽，令人不捨。

陳建光老師推薦，宇臻覺得照顧人是件很有成就感的事，立志要當一位全方位的看護人員，希望將心中感受到的生命意義，轉化成對世界的愛，幫助更多的人。對未來有想法，擬定築夢計劃，十分難得。

小太陽愛心專車前往霧峰的教育部國民及學前教育署拜會，學安組副組長陳錫鴻代表接待，除肯定基金會推動品德教育的用心外，也以自身經驗為例，分享小時候受到很多貴人幫助，從不好意思、害羞，到樂於接受、自詡有能力就盡力回饋，形成善的循環，肯定普仁獎的正向影響力。

(中時 )