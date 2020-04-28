施得仰28日下午到轄區贈送咖啡、西瓜給防疫戰士，並為大西瓜戴上口罩，高呼口號「防疫100天台灣加油」（戴上容攝）

防疫進入100天！各區人員都繃緊神經抗戰病毒，蘆洲區長施得仰得知西瓜面臨滯銷問題，28日下午特向新北市三重果菜市場訂購100顆大西瓜，贈送到蘆洲區環保單位、衛生所等，慰勞防疫同仁外，也促進瓜農經濟，施得仰表示，西瓜吃甜甜，盼大家繼續堅守崗位抗疫；清潔人員比讚呼「暖男區長！」。

受疫情影響，全球消費縮減，台灣西瓜瓜農更是深受打擊，西瓜出現每台斤僅剩3元的超低價格，是50年來瓜價的最低點，且西瓜難外銷、不能囤積，瓜農們全都傷痛腦筋、叫苦連天；施得仰得知消息後，馬上向三重區果菜市場訂購百顆大西瓜，贈送轄區辛勤的防疫人員。

施得仰28日下午到先到蘆洲衛生所，贈送咖啡、西瓜給防疫戰士，並為大西瓜戴上口罩，高呼口號「防疫100天台灣加油」宣示防疫決心，隨後到環保單位、警察局等贈送大西瓜慰問第一線的防疫人員。

施得仰表示，近日台灣出現零確診好消息，新北市則是連8天「零確診」，但防疫第一線人員不能掉以輕心，要有長期抗戰的準備，今天特選的「大西瓜」，希望大家吃在嘴裡、甜在心頭，也盼能與瓜農並肩作戰，大家共體時艱度過疫情難關。

(中時 )