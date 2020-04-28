中華職棒閉門開打，成為全球唯一開打的職業體育賽事，隨著國內確診案例逐漸趨緩，外界關注何時可以開放民眾入場看球，教育部長潘文忠今下午出席行政院紓困振興記者會表示，這部分還需要跟疫情指揮中心視國內整體疫情做評估，正在進行相關準備，須等指揮中心適度提出。潘文忠也透露，教育部編列將近20億元，規劃疫情趨緩後發放500元振興運動產業抵用券，每次限折抵消費金額50％，適用範圍將涵蓋運動中心、健身房、運動賽事等項目。

因應新冠肺炎疫情，國內體育賽事大部分延期或取消，僅部分運動項目採取閉門開打的方式，例如中華職棒，不開放球迷入場觀賞，僅提供線上轉播，教育部將提供相關運動傳播媒體納入補助對象外，也已經針對閉門開導的職棒，親自洽談了解需求，依照需求提供補助。

國人最關注的就是職棒賽事何時開放民眾入場，潘文忠說，台灣防疫成果讓職棒職棒可以閉門開打，成為國際的焦點；至於球迷部分，已經跟中職聯盟多次會商，閉門開打是第一階段，開放球迷入場是下一階段，後續還是會持續觀察國內整體疫情，待指揮中心於適當時機提出開放球迷入場條件。

至於體育振興抵用券部分，教育部初步規劃，每人發放500元，每次抵用消費額度50％為上限，適用範圍涵蓋運動中心、游泳池、健身房等體育事業外，體育賽事門票折抵也會納入，達到鼓勵民眾入場消費或欣賞體育賽事。

潘文忠強調，體育事業及賽事相關振興細節正在積極規劃，待內容完整後會再對外說明；至於何時會發放體育振興抵用券，仍需視疫情指揮中心整體評估疫情發展後，就會宣布進入振興階段。

(中時 )