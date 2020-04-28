據路透報導，泰國內閣原定28日就參與《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（CPTPP）事宜進行討論，但目前已決定暫時擱置尋求加入CPTPP的計劃。

新加坡聯合早報網28日引據路透報導說，泰國副首相兼商務部長朱林告訴記者，由於各團體意見分歧，在社會不同群體達成共識之前，商務部決定暫時不討論此事。

泰國商務部27日表示，其研究表明，加入CPTPP將有助促進泰國的經濟增長、投資和出口，並協助抵消新冠病毒大流行帶來的負面影響。

但泰國的反對黨、民間社會團體和一些知名社會人士反對加入CPTPP，理由是這將損害泰國經濟，尤其是泰國的農業和醫療保健業。目前尚不清楚，泰商務部是否會在日後向內閣提交這份CPTPP研究報告。

CPTPP是全球最大的自由貿易協定（FTA）之一，前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），原本由美國牽頭的12國敲定。美國總統川普2017年初一上任就宣布退出TPP，其餘11國在2018年3月終於簽訂了的「瘦身版」的CPTPP，會員國包括日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳大利亞、越南、文萊、智利、秘魯和馬來西亞11國，是一個5億多人口的新經濟圈。

(中時 )