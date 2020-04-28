聯發科(2454)今(28)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行表示，儘管新冠肺炎使短期存有不確定性，但聯發科今年仍會有合理的成長，對今年全球與大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，目前產品開發計畫也照計畫進行，進度不受影響。

蔡力行表示，聯發科行動運算平台(包含智慧型手機、平板電腦)第一季營收佔比37%~42%，主要是因為4G市佔率提升、5G初期營收貢獻，整體營收較去年同期強勁成長，未來5G營收更將持續帶動第二季行動運算平台成長，除了智慧型手機，平板電腦的需求亦因近期遠端學習的需求而提升。

蔡力行表示，聯發科對2020年全球與大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億~2億台之間，大陸市場佔其中的1億~1.2億台，目前大陸的5G佈建進行中，第二季大陸智慧機市場有機會出現回溫，但確實有可能弱於去年同期，聯發科天璣1000已於第一季開始放量，且第二季開始持續還會有新終端產品發表，而瞄準中階市場的天璣800系列，也於第二季開始出貨，採用下一顆5G SoC的大眾市場機種也將如期於第三季發表；不僅如此，在第二季底前，預期大陸的主要手機品牌都會推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將會有採用聯發科5G晶片的國際品牌產品，預期今年5G出貨量逐季增加，至於在4G方面，因市佔率增加，第一季及第二季出貨穩定，下半年終端需求能見度尚低，但聯發科有信心能優於市場。

蔡力行表示，在成長型產品方面，主要是物聯網、電源管理、客製化晶片等，第一季營收佔比為30%~35%，各產品受新冠病毒影響不一，總體而言，與遠端工作、遠端學習和5G相關表現較佳；AIoT產品中，WiFi路由器與影音串流盒的需求較強，消費者追求傳輸速度更快的消費性電子，這也成為強化產品組合的動能；除了高階手機與路由器外，聯發科的WiFi 6晶片亦獲三星採用在全球首款的 WiFi6 8K電視中，未來WiFi6將進入更多不同的產品中；電源管理晶片上半年持續有不錯的成長，來自筆記型電腦、平板電腦、5G基地台與智慧型手機的需求保持穩健；另外，ASIC(客製化晶片)第一季如同預期因新舊產品轉換需求較弱，提供下一世代的遊戲機的晶片將從第二季開始出貨，企業級客製化晶片部份，雲端AI專案將於下半年進入量產。

智慧家庭及其他產品方面，主要是電視與其它傳統消費性電子，第一季整體營收佔比約26%~31%，蔡力行表示，電視晶片客戶於第一季提前拉貨，但進入第二季後變得較為保守，近期需求因全球體育賽事的延後與取消而趨緩，並可望於下半年逐漸回復。

以2020全年看來，蔡力行表示，儘管新冠肺炎使短期存有不確定性，但聯發科今年仍會有合理的成長，聯發科平衡且分散的產品組合，再加上5G強勁的產品週期，相信這些不確定因素對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內，產品開發目前皆如計畫進行，進度不受影響。

(時報資訊)