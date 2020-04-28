台北市林森北路日前發生KTV大火意外造成多人死傷，肇事原因直指消防安全設備遭到關閉以致無法產生作用釀成憾事。其實除了公共場所消防設施應注意定期維護並測試其功能正常外，一般住宅的消防安全設備也不容忽視！尤其國內老宅交易比例偏高，早期建物並無配備消防自動安全防護設備，相關防火安全意識民眾更應多加留意。

中信房屋根據聯徵中心住宅貸款資料進行統計，去年第四季台北市超過30年以上屋齡的老宅交易比例高達50.2%，新北市與高雄市為24%，而桃園市、台中市、台南市也有超過1成以上的比例是高齡住宅，顯示高齡老宅在住宅交易市場仍是熱門標的，民眾看中老宅的優點多半是總價負擔較新成屋低，不過在省了荷包的同時，基本的居住安全也應該注意，消防安全更是不可疏忽的重點。中信房屋研展室副理張漢超表示，早期公寓在興建之初並未配置自動火災警報器與火災通報設備，因此內政部消防署近年透過各地方消防單位強力宣導，要求家戶都必須安裝住宅用火災警報器，以強化老宅的消防示警功能、減少人員的傷亡。

張漢超認為消防設施寧可備而不用，但也不要在意外發生時卻無法作用，建議民眾在選擇屋齡較高的住宅時宜多留意消防安全設備完整度，相關設施一定要注意有無定期檢測及保養，倘若建物原本就未規劃埋設消防滅火或警報設備，未來入住後除了記得加裝內政部核可的住警器外，住家內也應自行備妥滅火器或其他滅火器材，而屋外逃生動線也應事先規劃設想，察看逃生門及梯間有無阻礙，如有雜物應設法協調移除，這樣才能住的安心又安全。

(時報資訊)