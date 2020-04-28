台中市府稽查KTV公安，徹底稽查消防的偵煙探測器與警示燈，一家合格一家暫停營業。（盧金足攝）

台北市日前發生KTV大火造成嚴重死傷，台中市長盧秀燕下令針對全市約240家視聽歌唱場所擴大嚴厲查核，市府經發局28日下午帶隊突擊稽查2家KTV，享溫馨台中店偵煙探測器有兩處根本沒反應，警示燈也沒響，判定不合格，市府要求立即暫停營業，經市府確認公共安全檢查合格後才能復業。

盧秀燕27日帶隊稽查KTV業者，經發局今日再與消防局、都市發展局、衛生局等單位，前往享溫馨台中店、西屯路銀櫃突擊稽查，查核業者是否落實建築物公共安全、消防設備及管理、商業登記等項目。

經發局長張峯源強調，享溫馨台中店部分消防設備不合格，要求即刻暫停營業，經市府確認公共安全檢查合格後才能復業；西屯路銀櫃消防設備合格。

張峯源強調，盧秀燕指示全面稽查全市視聽歌唱場所，只要對公共安全有立即危害，就會要求立即暫停營業。

消防局第六大隊組長沈建民指出，享溫馨台中店的偵煙探測器有兩處無反應，警示燈沒反應也未響，判定不合格；西屯路銀櫃的偵煙探測器經抽測均正常運作。

(中時 )