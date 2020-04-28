民進黨立委莊瑞雄今日接受記者電訪表示，已為種植西瓜的農民，向水利署建議，停徵租用河川地地租，約可多照顧到3萬人，另也要求停收農地審查費用100元。這部分都得到善意回應，近日將有望推動，照顧農民。

行政院長蘇貞昌今日中午邀請綠委至行政院開會，針對目前紓困狀況聽取各方意見，據了解，各部會首長皆有出席參與。

莊瑞雄昨日於立院財政委員會質詢指出，因為新冠肺炎疫情，餐廳生意一落千丈，國內的西瓜已經減收一半，但一些量販店等，收購只剩1成，價格創下50年來最低。

莊瑞雄指出，種植西瓜的成本一斤至少也要7、8塊，現在市場價格一斤大概是3至5塊，許多農民快要活不下去。

莊瑞雄說，河川地主管機關是經濟部水利署，而負責農地審查的也是一般公務員，「各地政府收這1百元其實也沒多少錢」，當農民面對西瓜滯銷的困境，政府多少提供點幫助，不管是多是少，都是好事，也該去做。

根據莊瑞雄轉述，農委會主委陳吉仲也已聽取相關意見，近日應該就會有好消息傳出。

(中時 )