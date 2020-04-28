◎台灣疫情6月可望暫歇 陳時中說明放寬防疫

疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣疫情預估六月會告一段落，是否會逐漸放寬防疫措施？陳時中表示會朝重要經貿活動開始放寬，因關係到台灣整個經濟狀況。台灣內部開放，先把外部因素減到最少，讓內部運作看看，接著各種區域能遵守社交距離和戴口罩習慣的地方先開放，再慢慢再往下走，他認為不要一下子把邊境都開了，干擾因素會太多，在能控制的範圍去開放，先讓台灣生活維持好，再看接下來影響會如何發展。

◎太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了

民進黨立委周春米針對太陽花學運二審結果今日發布聲明表示，煽惑罪其定義範圍過廣而又過於抽象，凡是以文字、圖畫、演說等方式煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒命令，都有可能被處以煽惑罪，恐已經妨礙民主時代下人民的表意自由。

◎因性騷擾遭傳喚 館長轟北市府是非不分

網紅「館長」陳之漢又發飆了，這次對象是柯文哲和台北市政府！館長昨晚在直播中狂罵半小時，自曝日前收到北市府社會局發函，指他被申訴性騷擾，昨委派律師出席調查會議，才知被申訴的原因，竟只是臉書分享1張粉絲將他與知名大衛像合成的搞笑P圖，氣得他狂轟北市府「人長腦袋是用來思考的，這種濫訴、濫告、亂申訴，難道公務員分不清？」、「台北市政府連是非對錯、黑與白都分不清楚是不是啊？」。

◎錢櫃3分店違反建築法 收36萬元罰單

北市錢櫃KTV林森店26日大火造成嚴重傷亡，北市府昨天至錢櫃另6家分店聯合安檢，北市消防局昨晚公告錢櫃中華店丶松江店丶南京店、敦南店4家消防安檢不合格，勒令停業，北市建管處今進一步對錢櫃中華店丶松江店丶南京店違反《建築法》事項各開罰12萬元，並限期3日內改善。

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(中時電子報)