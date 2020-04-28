國民黨北市議員汪志冰28日質詢，北市紅綠燈的數量及密度過高，堪稱世界「等」級，且紅燈停等秒數也可創金氏紀錄，尖峰時段有27處路口要等待超過180秒以上，離峰時段120秒以上竟也有344處，造成交通、環保及用路人權益問題，要求交工處的「智慧化號誌試辦計畫」加速推動。交工處回應，每年會在10個路口設置，今年也先做10個路口。

汪志冰指出，北市共有2651座紅綠燈，其中密度最高的路段為延平南北路，平均一公里竟多達近6座紅綠燈，若以平均間隔長度來看，每隔160公尺就有一座紅綠燈，其長度甚至不到一個小學操場跑道的距離，交通號誌會暫時阻斷車流行進，交通號誌過多，車流量易形成回堵，再加上紅燈秒數過長，嚴重影響交通。

除交通堵塞外，汪說，用路人酷暑曝曬及環保節能所涉及到的紅燈停等過久問題，雖被詬病甚久，但仍未完全解決，其中士林居冠共有9座號誌路口，而秒數最多的路口位於士林區至善路二段、中影文化城，等待時間竟高達229秒，該路口也是長年以來的榜首；而秒數次高的路口位於中山區樂群一路、敬業三路，等待時間竟也高達226秒。

汪表示，到了離峰時段，全市竟仍有344處路口等待時間超過120秒，其中秒數最高的路口位於北投區中央北路四段、大度路口是往返北投及淡水地區重要路口，等待時間高達188秒，根本浪費民眾時間，明明離峰時段人車的數量都較尖峰時段減少許多，卻依然要等超過2至3分鐘以上的紅燈，除加重空氣汙染，也造成用路人能源及社會成本的浪費。

汪提到，交工處已於去年推「智慧化號誌試辦計畫」，實測顯示動態號誌路口整體旅行時間縮短10％，而感應性號誌路口調查夜間時段幹道車輛空等率更是減少達35％，既然智慧化號誌已證明可降低民眾等待紅綠燈的時間，交工處目前至少應該先針對離峰時段停等過久的344處加強推廣智慧化號誌的速度，盡快普及到北市12個行政區，提高行車效率及節能減碳。

交工處長葉梓銓回應，智慧化號誌是藉由感應的方式，控制調整號誌，當偵測到支道有行人、行車時，才開放支道綠燈，因此績效不錯，但設置必須前後路口不能太近，至少要相距150公尺以上，評估後有30個路口符合條件可先做，依市府規畫每年在10個路口設置，今年會先做10個路口。

至於是否普及化，交通局長陳學台說，成本太高，在一處設置需200多萬元，但也會朝這方向研議。

(中時 )