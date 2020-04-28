倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開高走高，終場上漲48.79點，漲幅0.46％，收在10,616.06點，櫃買指數同步收紅，終場走揚0.88點，漲幅0.66％，以134點作收。三大法人方面，外資轉賣16.58億元，投信續買20.85億元，自營商轉買19.78億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回337口多單，累計淨多單部位為36,558口，心態轉趨謹慎中性偏多。

儘管全球新冠肺炎累計確診病例已突破3百萬大關，但受惠歐美疫情趨緩、各地封鎖措施陸續解除或放寬、各國政府無限量化寬鬆（QE）救市計畫相繼推出、法人大戶心態偏多不變等利多，預期大盤後續行情仍將值得期待，以近期「券資比」再攀波段新高觀察，一般散戶的心態仍是過於謹慎與保守。

此外，國際油價近期因供應過剩問題未解、儲油空間耗盡等問題，導致油價跌跌不休，但VIX恐慌指數及美元指數皆未因油價崩跌而出現異常飆升，顯見市場恐慌情緒正逐步降溫。

個股方面，本周納入投資組合的榮創，搶搭Mini LED題材，營運現轉機，隨趨勢向上且業內法人大戶心態偏多不變，預期後市將有大漲再創新高的機會。

至於恆大、康那香、南六、盛弘、生華科等防疫概念股強恆強態勢不變，惟個股皆已累積不小的漲幅，投資人操作上應小心謹慎。其它包括被動元件、散熱模組、網通、IC載板、指紋辨識系統、Mini LED、記憶體、工業網安設備、工業電腦、連接器、自行車及航運等類股表現也都相對強勢，因此在多方人氣未退前，後市行情仍將精彩可期。

(工商 )