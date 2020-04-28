永誠國際投顧分析師李忠興指出，全球各國計畫逐步鬆綁防疫限制，日本央行加碼貨幣寬鬆措施，歐盟也進一步放寬銀行業資本規定，市場逐漸由悲觀的情緒，轉而期待解封後經濟上演V行反彈。個股方面，本周納入投資組合的統新，全球加速布建5G，薄膜濾光片需求成長，3月營收創歷史次高，投信法人近期積極加碼。

他表示，美股四大指數27日全面收漲，亞股28日因已領先反應，加上道瓊電子盤翻黑，而呈現小漲小跌走勢，反彈幅度不若歐美強勁。不過，下午小道瓊期又翻紅，台指期夜盤也呈現走揚。其實重點不在於指數的漲跌，而是個股的多空及強弱。

外資在連續賣超四日、合計372億元後，27日卻反手追買168億元；28日雖然外資再度小幅賣超16.6億元，但投信卻罕見加碼20.85億元，自營商也大買19.78億元，頗有內資軋外資的味道。

24日全市場股價站在季線之上的個股共577檔，占所有股票的33.9％，但僅僅經過二個交易日，站在季線之上的個股數量大增261檔、來到838檔，已達49.3％，接近五成的個股呈中線翻多，操作真的別預設立場。

針對漲多而乖離率大的個股勿急著追價，宜待拉回至5日線與10日線間再逢低承接，或是等籌碼強勢股突破盤整型態、帶量冒出頭的第一根紅K棒進場。

(工商 )