經濟部地調所28日公告「米崙斷層」變更為活動斷層地質敏感區域內，並且把地表破裂新增劃定，新增面積約0.5平方公里，變更後總面積約3平方公里。地調所說，本次公告範圍以外鄰近地區，未來仍有受到斷層活動影響可能，若有土地之開發行為，應依相關法令規定辦理地質調查。

地調所解釋，2018年2月6日發生花蓮地震後，這是繼1951年的地震後再度造成地表破裂，本次破裂的位置大部分位於2016年12月21日已經公告的「活動斷層地質敏感區（F0011米崙斷層）」範圍內，少部分位於花蓮縣美崙溪以南地區，屬於新的地表破裂證據，因此辦理「變更」原地質敏感區為「活動斷層地質敏感區（F1011米崙斷層）」。

地調所說針對全國活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍進行地質敏感區劃定，從2014年開始，已完成19項活動斷層地質敏感區的公告作業。地質敏感區為土地開發、防災與保育之重要參據，而地質法並無限制或禁止開發規定。

地調所指出，公告目的是要讓社會各界預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先研擬適當的因應對策及補強措施，可提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能性。

(工商 )