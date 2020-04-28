新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，美國累計確診人數逼近99萬例，即將衝破100萬大關，造成境內至少5.6萬人喪命。紐約有一名確診染疫的婦人日前才剛康復，好不容易逃離病魔，沒想到卻慘遭兒子砍死，警方獲報後趕抵現場，發現男子不但渾身是血，甚至還直接躺在媽媽的遺體上，行徑相當令人匪夷所思。

綜合外媒報導，事發於4月25日，位在紐約皇后區伍德賽德（Woodside）一棟公寓中，民眾報案指出不斷聽見激烈的爭吵聲，警方抵達現場後，發現4樓到7樓的樓梯間都是血跡，循線至住在4樓的78歲婦女卡班薩格（Camelita Cabansag）家中，不過上前開門的卻是48歲兒子加里西亞（David Galicia）。

警方表示，加里西亞應門時全身血跡斑斑，接著就走到卡班薩格的遺體旁，並且躺了上去。警方在死者身旁發現2把刀，她的頭部及身體有多處明顯刀傷，檢警仍在釐清事發動機及經過，初步懷疑加里西亞可能有精神問題，他目前遭到指控二級謀殺、持有武器以及毀壞財物等罪名。

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(中時電子報)