受新冠肺炎疫情影響，比利時約75萬噸的馬鈴薯面臨被丟掉的風險，行業組織呼籲當地居民每周吃兩次炸薯條，以幫助消耗過剩的庫存。

據外媒報導，新冠肺炎病毒危機正導致這個歐洲小國的馬鈴薯過剩，因為在政府強制實行封鎖的情況下，對酒吧和餐廳裡常見的比利時炸薯條（frites）的需求已經下降。

隨著庫存的增加，冷凍倉庫的容量正在受到擠壓，為了緩解這個問題，比利時土豆行業協會呼籲比利時人每週增加薯條的攝入量。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)