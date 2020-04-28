救救馬鈴薯 比利時呼籲居民每周吃2次炸薯條 18:342020/04/28 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬鈴薯。（圖／Pixabay） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，比利時約75萬噸的馬鈴薯面臨被丟掉的風險，行業組織呼籲當地居民每周吃兩次炸薯條，以幫助消耗過剩的庫存。 據外媒報導，新冠肺炎病毒危機正導致這個歐洲小國的馬鈴薯過剩，因為在政府強制實行封鎖的情況下，對酒吧和餐廳裡常見的比利時炸薯條（frites）的需求已經下降。 隨著庫存的增加，冷凍倉庫的容量正在受到擠壓，為了緩解這個問題，比利時土豆行業協會呼籲比利時人每週增加薯條的攝入量。 更多 CTWANT 報導 錢櫃大火∕全國門市暫停一周 公開道歉獨缺練台生 劉品言演壞嘴媳 擔心掉婆媽粉 (中時電子報) #比利時 #馬鈴薯 #呼籲 #炸薯條 #過剩 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳致中為高雄人提2心聲 呼籲韓：快一點！ 08:252020/04/24 政治 專家呼籲醫護應優先普篩 04:102020/04/25 生活新聞 歐洲疫情放緩 準備逐步解封 20:482020/04/25 國際 林森北路錢櫃大火 指揮中心呼籲防疫期間少去 15:112020/04/26 生活 WHO呼籲 別發免疫通行證 04:102020/04/27 國際大事 擔憂供給過剩與儲油空間不足 油價周一又崩跌 22:012020/04/27 財經 《國際油價》憂供給過剩 周一美油急挫近25％ 09:262020/04/28 財經 75萬噸馬鈴薯要被丟 比利時呼籲民眾每周吃2次薯條 15:142020/04/28 兩岸 國際熱門新聞 金正恩真沒病！韓高官點出神隱關鍵 - 國際 金正恩生死 祕密藏在專用列車裡 - 國際 金正恩真有事！川普開腔透內情 - 國際 延續金氏王朝血脈 金與正恐比金正恩更殘暴 - 國際 金正恩病危？批CNN是垃圾 北韓官方首度回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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