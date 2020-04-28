尋求隊史第5冠的台啤，今晚面對背水一戰的裕隆，首節巴克利有裡有外，還能抓籃板送助攻，單節11分，率領台啤取得26比25的1分領先優勢。但裕隆外援基恩更加兇悍，半場攻下24分，幫助裕隆47比40反超前。

巴克利除了前兩戰有些失常外，第三戰獨拿23分、13籃板、7助攻、3抄截，繳出全能成績單，第四戰又砍進21分、5籃板、3助攻，是台啤能夠取得聽牌的最大功臣。

今晚的封王戰，巴克利依舊火力凶猛，一上來就給了對手震撼教育，不但飆進了兩顆三分球，而且還在禁區內如入無人之境，單節11分、4籃板、3助攻，加上黃鎮、黃聰翰、黃泓瀚以及塞瑟夫都貢獻了三分球，幫助台啤抵擋住裕隆的反撲氣焰，保住1分些微領先優勢。

裕隆外援基恩也不遑多讓，首節狂飆了14分，是裕隆能夠沒有被拉開的關鍵人物。次節，基恩與巴克利正面對決，基恩連得10分，率領裕隆打出13比4攻勢，同時也幫助球隊逆轉戰局，反以38比30超前，緊接著郭昭男、簡浩、呂政儒也接連得手，裕隆取得雙位數領先優勢。

差點被搭悶的台啤，黃鎮砍進三分球止血，王皓吉也出手破網，兩人連得5分，逼得裕隆只能趕緊喊出暫停。裕隆改有布拉登板，台啤則由塞瑟夫應戰，兩隊的攻勢也從原本的快打旋風轉變成為陣地戰，雙方屢攻不下，台啤喊出暫停重新布署，可惜台啤兩度出手都落空，反被呂政儒兩罰得手，裕隆打完半場反以47比40取得領先局面。

(中時 )