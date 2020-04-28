光寶科(2301)及台達電(2308)分別獲得《遠見雜誌》2020企業社會責任年度大調查電子科技業首獎，以及第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎-傑出方案「幸福企業組首獎」。

光寶科技(2301)宣布獲得《遠見雜誌》2020企業社會責任年度大調查電子科技業首獎。

光寶2019年成立直屬董事會之企業永續發展委員會，推動及強化環境永續相關之公司治理機能，布局低碳產品與綠色營運、聚焦環境策略於降低全球極端氣候異常影響下的風險衝擊、擬定光寶氣候韌性提升計畫、精進公司因應氣候變遷營運減緩之調適能力；同時通過國際科學基礎減碳目標(SBT)，自主承諾於2025年達成每單位營收排碳量較基準2014年減少39.3%。

光寶以直屬董事會之企業永續發展委員會、積極接軌國際公司治理標準、致力實踐責任生產與綠色產品並持續投入海洋生態維護等多項具體作為與執行成果，獲得《遠見雜誌》給予肯定。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，光寶向來重視營運透明度與公司治理、積極落實公司永續策略，如今更在環境保護上採取負責任的行動、響應聯合國永續發展目標(SDGs)，從綠色產品、應用創新、責任生產、員工發展及社會影響等各個面向，通盤檢視如何能更助益環境保護，擴大與各利害關係人通力合作，一同實現兼顧繁榮和環境的永續發展目標。

此外，光寶以循環經濟的概念結合低碳產品的本業核心能力，啟動「SEA HOPE看見海洋的希望」專案，發動內外部志工及利害關係人等共同舉辦多場淨灘、倡議減塑及海龜生態保育等活動，傳遞海洋保護重要性；攜手政府環保單位結合社會企業積極將回收後之海洋保麗龍廢棄物後製處理，續與國家級法人研究單位改質再製回收塑料，進一步製成電腦週邊產品，如鍵盤、滑鼠等，期望減少使用來自化石燃料之塑膠原料。

光寶今年甫獲得「碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project, CDP 2019)「A」級評等、已連續九年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI成分股、連續六年獲選摩根史丹利(MSCI)ESG領導者指數成份股。在國內，光寶亦獲得由台灣證交所與櫃買中心共同進行之2019年公司治理評鑑排名前百分之五、獲選「FTSE4Good台灣永續指數」成份股、十三度獲得《天下雜誌》大型企業之企業公民獎、TCSA2019台灣十大永續典範公司獎、永續報告白金獎、氣候領袖獎。

台達自2005年《遠見雜誌》企業社會責任獎評比舉辦以來，累計共獲得15座首獎、2次榮譽榜、3座楷模獎。前後兩次將台達列入「年度榮譽榜」，雖然今年仍不需參加「年度大調查」評選，但因公司十分重視員工的照護及發展，即使產業面臨艱鉅的挑戰，公司仍努力推出多項全方位員工關係方案，本次特別以整合型的「4S幸福計畫-我的職場我的主場」方案參賽，深受評審團肯定，頒給台達「幸福企業組」首獎。

台達人資長陳啟禎表示，台達所處的行業，競爭激烈並面臨全球市場快速變化的挑戰，所以相當的辛苦，需要同仁高度的付出與承諾，兢兢業業如履薄冰，因此，要讓員工感到幸福，是非常大的困難與挑戰。我們很感謝全體員工長期的努力與體諒，給予公司不斷的支持，同時也感謝遠見評審團的肯定，頒給我們幸福企業獎。這些支持與肯定，正是鞭策我們繼續努力的動力。」台達在職場健康上是以4S衡量指標(Say認同感、Stay參與度、Strive凝聚力、SocialParticipation社會共好)作為幸福計畫的主軸，描繪職場幸福模樣，塑造出員工專屬的共同語言。

台達承諾努力做好企業雇主品牌，建立全球人才平台，整合產官學資源打造「實習基地及國際專班」，吸引優秀人才投入台達行列。未來台達將持續投資創新的人才發展方案，為員工打造優質工作場域；台達注重企業承諾與員工照護，提供為期四天的「旅遊黃金假」，鼓勵員工休假調適身心。這些用心與投入，不僅獲得員工認同，也得到外部機構的肯定，如連續九年入選道瓊永續指數「世界指數」(DJSIWorld)，且第四度獲選為道瓊永續世界指數全球電子設備「產業領導者」，以及獲選由《Human Resources》雜誌主辦的「人力資源卓越大獎—HRDistinction Awards」。

(時報資訊)