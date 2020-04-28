雖然台灣防疫有成，已連續15天沒有本土新增案例，但全球新冠肺炎疫情仍持續延燒，每天大量的疫情資訊也容易讓人心情緊繃或者焦慮不安；其實只要遵守政府指示、維持社交距離、時常洗手消毒、戴好口罩並注意自身健康狀況，在疫情稍緩時出門走走反而有助放鬆精神、舒緩心情；為讓用戶能夠安心出門，KLOOK除了配合政府方針與商家共同推動防疫措施外，也精選全台灣5大適合一個人出遊放鬆的戶外行程，讓你可以依據自身喜好挑選適合的體驗，避開人群、讓身心靈減壓。

冒險系：一個人挑戰自我、突破極限！

一個人出遊總是想挑戰過去不敢嘗試的體驗，如果最近心情特別緊張焦慮，更適合安排場刺激冒險的行程，感受腎上腺素激升的快感的同時，更有助於排解鬱悶的心情。像是到屏東搭乘輕型飛機，體驗離開地球表面的刺激，登上STOL CH701飛機，由經驗豐富的專業機師帶你飛上1,000公尺高的空中，遠眺西部的佛光山、十八羅漢山的絕美景致，享受高空才有的壯闊與飛行的快感，從不一樣的角度領略屏東之美。

或者充當一日船長駕駛重型帆船暫時遠離陸地，享受自己掌舵的樂趣、領略海上航行的獨特魅力！從基礎開始到出航都有教練指導，即使沒經驗也能輕鬆駕馭，在體驗乘風破浪的極致快感外，還能從海上觀賞日落美景，暫時拋開煩悶的心情！

到墾丁駕駛重型帆船出海去。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

健行系：一個人來場噴汗的健行之旅，投入山林的綠色懷抱

適當的運動流汗有助於增加免疫力，如果擔心在密閉空間運動會增加傳染風險，不妨走出戶外到山上來場健行之旅，鍛鍊體力外還能呼吸新鮮空氣，欣賞大自然的絕美景色，放鬆心情！太魯閣國家公園內即有許多壯麗的探險步道，不論是兼具景觀生態與人文之美的砂卡礑步道，或是驚心動魄的錐麓古道，處處都可感受大自然的鬼斧神工，使人流連忘返。

若想深入探索山林，不妨背起行囊出發仙氣滿點的杉林溪秘境與忘憂森林，投入山林的靜謐清幽，有時加上茫霧籠罩如夢似幻，可一秒忘卻平日煩惱！若想同時擁抱山林與海岸，一定要前往墾丁依山傍海的秘境阿朗壹古道，沿著南臺灣最美海岸線漫步，沿途風景優美、地質景觀豐富，幸運的話還可見到台灣少見的椰子蟹、綠蠵龜等野生動物。

沿著歷史悠久的花蓮錐麓古道欣賞合歡越嶺古道的殘存遺跡。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

療癒系：一個人來與萌點滿分的動物夥伴作伴

萌萌的動物總是輕易的就能融化你我的心，熱愛動物的你不妨暫時拋開緊繃的心情，來台北市立動物園走走，有許多戶外展區可以觀賞萌萌的動物，特別是新改裝的熱帶雨林區，包含小爪水獺、水豚、馬來貘、樹獺等明星動物，光看著他們在園區跑來跑去就很療癒。

或是前往小琉球潛入蔚藍大海，在海底世界與綠蠵龜共游，探訪神秘海底世界，感受前所未有的樂趣；或是勇闖到花蓮外海賞鯨，跟著花蓮地區的漁民一同出海賞鯨，讓你在乘船之際近身觀賞飛躍的鯨豚，放鬆身心紓緩緊繃的心情！

走訪台北市立動物園，與無尾熊等可愛動物相見歡。(圖片來源：台北市立動物園／黃慧雯台北傳真)

放空系：一個人去海邊走走，湛藍美景觸眼可及

如果想要什麼都不想，暫時讓腦袋淨空，推薦前往宜蘭或北海岸的海邊，來趟一個人的海邊放空之旅！宜蘭東澳的粉鳥林位於烏石鼻，獨特隱蔽的地理位置，有種到了天涯海角之感，可以坐在海邊享受難得的平靜；如果想多點娛樂，可以在東澳體驗立式划槳SUP，站在立槳上感受微風吹拂及海的波動，欣賞山海一線的自然美景，享受彷彿世界只有你一人的寧靜。

或是安排一趟台北東北角輕旅行，到北海岸象鼻岩划獨木舟，在平靜的海面上操縱著划槳，悠閒探索海洋景色與野柳周邊的奇特地貌，以及划獨木舟才能近距離觀賞的打卡景點象鼻岩。

在宜蘭東澳灣體驗SUP，欣賞山海一線的自然美景。(圖片來源：IG @wutipi／黃慧雯台北傳真)

文青系：一個人的深度遊，體驗台灣之美

沉浸式體驗越發受到旅客喜愛，透過獨特的深度體驗感受各城市樣貌，尤其趁疫情期間安排一個人的旅行，更能讓自己放慢腳步、沉澱心靈，與自我展開對話！熱愛文化與體驗樂趣的你，可選擇參與卓也藍染生活小物手作體驗，運用趣味圖紋和設計，打造獨一無二的手工藝品，感受傳統藍染文化的珍貴及獨特性，讓平時煩躁的心情在製作過程中逐漸獲得沉澱。

或到台中騎單車體驗舊城文化，由在地嚮導帶領，除了一次看遍隱藏建築物與特色老店，更可品嚐第五市場的各式小吃美食，用最道地的方式漫遊台中。也可前往好山好水的花蓮學習烹飪部落的獨特美食，了解花蓮原住民飲食文化和特色食材，展現好手藝的同時重拾內心平靜！

前進花蓮學習烹飪部落的獨特美食。(KLOOK提供／黃慧雯台北傳真)

疫情持續影響你我的生活，KLOOK了解大家對出遊的擔憂與不安，為維護旅客的健康與安全，KLOOK配合政府防疫措施，攜手在地旅遊商家積極推動防疫四大標準，包含每日積極消毒、確保工作人員體溫正常與配戴口罩、提供乾洗手與酒精讓旅客使用、景點遊覽時也確保旅客可保持社交距離等。而KLOOK更要提醒旅客注意自身健康，遵照景點、遊程的防疫指示，出門走走更有助於舒緩緊張，放鬆心情、共同戰勝疫情！

(中時電子報)