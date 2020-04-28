63歲孫姓婦人4月4日晚間11時許，獨自一人在新北市中和區保健路徘徊，中和警分局警員張昭郁、謝孟軒前往關心，孫婦記得得住家地址，警員運用孫婦手機內聯絡資訊，打給孫婦鄰居並問到孫婦家屬聯絡方式，順利聯絡其兒子接送返家。

安平派出所警員張昭郁、謝孟軒4月4月23時許，接獲民眾報案中和區保健路內，疑似有迷失老人徘徊，由於當時夜已深，店家深怕孫婦著涼，便請其至店內休息。

警方到場了解，孫婦記不得家中詳細地址，身上僅有健保卡及手機，員警擔心越晚溫度驟降，便先行帶孫婦回派出所休息及查證。

孫婦說，平時獨居，兒女住在外縣市，當日搭公車外出購物，不料卻迷路，所幸員警細心，發現孫婦手機內留有鄰居電話，並撥打詢問，鄰居熱心地提供孫婦家屬聯絡方式，孫婦兒子接到電話後，才驚覺母親迷路，急忙趕到派出所確認母親身體狀況，並不斷向警方道謝，對於警方主動關心迷路家母的貼心舉動感到窩心。

中和警分局表示，應避免讓高齡者單獨外出，平常應多注意及關心其動向，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事；亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配帶足資辦識之項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )