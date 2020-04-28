台東縣卑南國中青少棒隊睽違21年抱回謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍，並獲得2020世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽代表權，縣長饒慶鈴到校貼紅榜祝賀、並頒發11萬元體育獎助學金，也希望球員們繼續加油為國爭光，未來能夠「根留台東」持續為家鄉拼戰。

2020年謝國城盃全國青少棒錦標賽26日冠軍戰，台東縣卑南國中與桃園市新明國中2度相逢，台東縣靠著黃宇耀、黃錦豪兩名左投封鎖，終場以3比1獲勝，冠軍隊伍將代表國家參加在香港舉行的世界少棒聯盟（13-14歲組）亞太區次青少棒錦標賽，惟能否順利參賽，仍須視疫情發展並依照中央疫情指揮中心建議決定。

縣長饒慶鈴在球隊返校時前往張貼紅榜，她說，第一時間得知卑中球隊奪冠消息特別高興，選手們迎戰尋求5連霸的桃園市新明國中，毫無畏懼，並且積極應戰搶分，選手及教練們的辛勞與戰術運用要給予肯定，希望回校後能夠針對這次比賽缺失做檢討，繼續加強訓練，拿下亞太區代表權進軍世界奪冠。

縣府教育處指出，台東縣曾在1999年拿下謝國城盃青少棒賽冠軍，當時謝國城盃為小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽國內選拔賽，後改為LLB國內選拔賽，此次為台東縣首度拿下LLB次青少棒賽中華代表權。

卑南國中校長游數珠及總教練黃貴裕感謝台東縣政府一直以來的大力支持，擊敗桃園市一直是球隊的目標，一舉拿下冠軍及代表權也特別感動。

(中時 )