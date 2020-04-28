新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，台灣口罩打出名號，吸引超過20國來台採購機台。經濟部智慧財產局今天公布口罩製造機台與技術全球專利佈局，要助我口罩國家隊打國際盃。根據這項統計，口罩機台專利大陸握有7成5領先各國，但多只在當地註冊。台灣件數雖僅占3.5％，但以歐美為主，且各項技術多有佈局，很有競爭力。

疫情爆發後，經濟部協調工具機廠商組成口罩國家隊，打造92條口罩機台產線，現在日產1700萬片口罩。經濟部協調工具機廠商組成口罩國家隊，快速擴建口罩產能，現更吸引超過20個國家來台採購口罩製造設備。

智慧局整理全球口罩製造設備及技術專利布局，表示要助國家隊打國際盃。智慧局局長洪淑敏表示：「可避免口罩機台輸出踩到專業地雷，發生專利侵權糾紛。」

根據智慧局整理全球口罩製造設計六項專利，包括加工、進出料、摺疊與包邊、熔接、膠合、切割等設備及方法，目前共有1164件。其中以中國大陸869件，占比7成5遙遙領先，美國1成4次之，台灣僅有41件，占3.5％，申請業者有富利紡科技、權和機械、宏機科技等。雖然台灣件數不多，但六項技術僅折疊包邊這類未申請，其餘都有佈局。

洪淑敏指出，大家可能會擔心專利都是中國佔掉怎麼辦？但該局發現它們只在中國註冊，沒到海外。而台灣口罩品質較好，都賣到歐美，如權和、長宏。因此只要不是以大陸為對象，台灣輸出還是很有競爭力。

至於像是摺疊與膠合技術專利，以美國3M公司為主，洪淑敏說，如果我們要賣機台到歐美去，廠商需要思考是否迴避設計，例如改機器。

智慧局專利一組副組長謝曉光提醒，國內廠商過去都是製造概念，沒有銷售概念。怕疫情後歐美業者會想做自己機台，尤其是川普打在地製造，所以廠商可能自己得去評估，是否之後要去該地申請專利。

智慧局表示，會提供廠商客製化服務，個別口罩機台廠商如要賣到特定國家，可以協助幫它們做當地技製造技術專利分析。

(中時 )