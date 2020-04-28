雲林古坑劍湖山世界最刺激的飛天潛艇-G5 也能呼吸到最新鮮的空氣。（劍湖山提供／許素惠雲林傳真）

到雲林古坑劍湖山世界搭乘擎天飛梭到達最高點呼吸新鮮空氣。（劍湖山提供／許素惠雲林傳真）

雲林古坑劍湖山世界推出五一連假優惠，「59431」（我就是山友），即日起加入該樂園的Telegram(https://reurl.cc/Kk3l4j)，可獲得1張5月吃喝玩樂購制霸劍湖山世界的「山友證」，包括門票以及相關飲品買一送一，同時加贈千元購物抵用券。

憑「山友證」可享有門票、雲林良品首獎酷咖啡飲品系列、哈根達斯甜筒買一送一、叢林溜滑梯2人同行第二人20元、蔚藍西餐廳2人同行第二人217元、樂園餐飲賣店和渡假大飯店中庭酒吧糕點麵包全面9折等眾多優惠好康，最少可省1800元，詳情請參閱劍湖山世界官網https://reurl.cc/d0myr8。

劍湖山世界表示，2020年5月1日至5月3日犒賞所有勞工朋友，購門票全面加碼贈送劍湖山世界1000元購物抵用券。

劍湖山渡假大飯店嚴選在地薑黃，融入咖哩、白果、羅漢果、牛蒡...等推出提升身體抵抗力的特色料理，蔚藍西餐廳於五一連假3天，推出「美食饗宴、快樂五一」，用餐享51折優惠。住宿推出「五一悠遊」5月1日至5月3日2人同行，一泊一食，每人只要1250元。即日起至7月31日止，「回饋專案」1泊3食每人只要1600元。

劍湖山世界擁有眾多戶外遊樂設施、陽光日照充足，花草樹木繁多，充斥著芬多精，非常適合民眾入園，享受健康歡樂。另外，園內的設施、賣店及劍湖山渡假大飯店都有定時的清潔消毒，排隊等候區也拉起1.5公尺安全社交距離，員工及遊客入園時都需量測體溫，配合政策作好相關準備與因應，讓遊客可以安心遊樂園，也同時配合觀光局規範的安全遊客容納量，以確保大家入園可以玩得健康愉快。

(中時 )