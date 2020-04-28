全球最大追蹤原油期貨ETF 美國石油指數基金 (United States Oil Fund，USO)周一公告，即日起至4月30日將出售所有6 月交割原油期貨合約，占36億美元投資組合20%，消息一出，油市又面臨劇烈波動，紐約西德州原油(WTI) 6月交割合約價格周二(28日)再度暴跌20%。

OPEC+雖在4月中旬達成原油減產協議，每日將減產970萬桶原油，但將在5月起才生效，如今的原油供給量早已遠遠超乎市場所能負荷，導致WTI 5月交割合約價格在4月20日收盤價寫下每桶-37美元，創下史上首次負油價紀錄，油價雖在上周三起跌深反彈，本周又面對USO拋售所有6 月交割原油期貨合約，導致油市又劇烈波動，USO周一收盤價下跌0.38美元或14.79%、報收2.19美元。

截至台北時間28日下午5點50分，WTI 6月交割合約價格跌幅收斂，每桶下跌0.87美元或6.81%、暫收11.91美元；布蘭特原油價格不跌反升，每桶上漲0.27美元或1.17%、暫收23.34美元。

(中時電子報)