受疫情影響，表演藝術界面臨嚴峻考驗！台中國家歌劇院藝術總監邱瑗28日表示，將推出「歌劇院特別方案2.0」，以「重整重現」、「創作培育」及「數位發展」等三大面向，啟動「藝術孵育計畫」等多項計畫，預計在2年期間儲備動能，陪伴2500多名藝術工作夥伴突破逆境。

「歌劇院的陪伴始於此刻，利用這段蹲低的時期，儲備未來的力量！」邱瑗在歌劇院舉辦的記者會中表示，歌劇院「特別方案2.0」以「安定劇場人心，維持創作動能」為目標，希望歌劇院的助力能如漣漪般擴散。

台中國家歌劇院演出技術部經理陳威宇則指出，台灣的劇場技術人員不到500人，是藝文產業重要資產，必須持續創造實作，人才、熱情才不會流失，加速表演藝術產業回歸榮景。

「歌劇院特別方案2.0」啟動「藝術孵育計畫」、「2021-2022 歌劇院駐館藝術家」及「NTT數位學苑」等計畫，支持70個表藝夥伴及團隊的延期重演或創作孵育，其中60％來自中部表演團隊及青年藝術家，並建構數位平台製作26個影音專案，保持展演能量。

「藝術孵育計畫」提供前期製作研發經費、安排成果呈現場地，將「中場休息」轉化成為藝術孵育期；「2021-2022 歌劇院駐館藝術家」則規劃甄選出15項藝術家製作專案，持續創作；「NTT數位學苑」透過匯聚影像工作者、學者專家及表演藝術團隊，對過去展演錄影進行「二次創作」，並規劃「NTT線上放映室」提供民眾觀賞。

(中時 )