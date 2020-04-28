台中市地政局建置E化便民服務，推動「158空間資訊網」，利用大數據、網路地圖公布全市約158萬筆土地，及約105萬筆建物等資料，讓民眾在家透過網路查詢各地所待辦案件情形，減少到場等待時間；另因應新冠肺炎疫情，地政局推出「腳來速」取票服務，減少手部接觸機會，減緩疫情發生。

地政局長吳存金昨日在市政會議專案報告「地政智慧創新服務」，地政局建置158空間資訊網，公開上百萬筆土地及建物資料，與市府各局處合作，提供都市計畫、林務自然保育、登革熱疫情地理區域等資訊。

因應新冠肺炎疫情，地政局提供網路申辦簡易案件服務，包括統一編號更正登記、出生日期更正、姓名更正、住址更正、建物門牌變更登記、姓名變更登記、住址變更登記等；中興地政事務所推動「腳來速」取票服務，透過腳踩踏板即可取號，減少手部接觸機會，降低疫情風險。

地政局整合申辦作業，結合買賣、贈與、抵押權設定、信託等12種契約書下載及規費、印花稅、土地增值稅試算，讓民眾登記案件更便利。

市長盧秀燕肯定地政局持續創新改革，讓資訊公開透明，避免紛爭與分配不公等問題，提供民眾更便利服務。

(中時 )