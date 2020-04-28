今（28日）國內迎接連3天零確診好成績，同時，也是中央流行疫情指揮中心為全民防疫把關的第100天。指揮官陳時中被問這期間哪個事件讓他最緊張，他坦言，第一次是在等待寶瓶星號檢驗結果時，第二次則是歐美疫情爆發，失控的疫情確實有被嚇到。

台灣4月屢屢創造「零確診」佳績，雖然爆發敦睦艦隊爆發群體感染，但疫情漸漸控制住，從每日零星確診，一直到現在連3日新增確診數都「掛零」。面對防疫邁入第100天，媒體提問，新冠肺炎爆發後，中央流行疫情指揮中心成立以來，有沒有最緊張的時刻？指揮官陳時中坦言，有2事件。

陳時中表示，第一個事件是在2月初基隆寶瓶星號等待128人採檢結果時，指揮中心工作人員都相當緊張，甚至不斷地演練若不幸驗出確診者的PLAN B，當時真的越演練越緊張。

另外讓陳時中感到緊張的是歐美3月中左右爆發的疫情，他說，雖然當初對第二波攻擊已有警覺，但當疫情真的突然爆發，確診數字瞬間攀升，癱瘓了歐美進步國家。確實有被這超乎當初設想的情形給嚇到，不過，陳時中說，這也讓指揮中心重新檢視國內醫療量能是否能夠負荷。

(中時電子報)